وی افزود: بیشترین درخواست‌های مشارکت از استان‌های تهران و کرمانشاه به ترتیب با ۳۸ و ۱۴ درخواست در طرح یاوران پیشرفت ۲ ثبت شد.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در بررسی‌های اولیه ۱۵۹ نهاد یا موسسه حائز شرایط داوری ش که طی فرآیند داوری در کارگروه‌های ۱۲ گانه تخصصی این معاونت توسط ۹ داور و بر اساس شاخص‌های داشتن مدل (الگو) ایجاد و توسعه کسب و کار، تجربه و سوابق، شبکه تسهیل گری، داشتن مجوز‌های مرتبط، از بین ۱۵۹ موسسه یا نهاد فوق الذکر، ۶۶ نهاد واجد امتیاز و به عنوان عامل شناسایی که ۳۴ نهاد واجد شرایط جهت اجرای طرح یاوران پیشرفت ۲ انتخاب شدند. همچنین در بین مدیران موسسات منتخب ۹ نفر از بانوان و ۲۵ نفر از آقایان مسئولیت مدیریت اجرای طرح مذکور را بر عهده دارند.

وی افزود: با در نظر گرفتن امتیازات داوری‌های انجام شده از ۱۵۹ موسسه یا نهاد واجد شرایط داوری، در مجموع ۶۸ نهاد واجد امتیاز لازم برای راهبری و عاملیت وظایف مندرج در ماده مذکور، شناسایی شدند و نهاد‌ها و موسسات دولتی و حاکمیتی، سایر دستگاه‌های اجرایی دارای برنامه اشتغال، می‌توانند از خدمات و برنامه‌های این نهاد‌ها، با انعقاد تفاهم نامه و قرارداد‌های لازم استفاده کنند.

بیگی تاکید کرد: طرح ملی «یاوران پیشرفت» یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استقرار الگوی نوین حکمرانی اشتغال با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی است.