به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سیدمحمد میرباقیان گفت: در پی وقوع قتل یک زن در ساختمانی در رضوانشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، متهم ۵۲ ساله را در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: متهم که از همسایگان مقتول و مدیر ساختمان محل سکونت وی بود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.