به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیرستان دخترانه خیرساز ۹ کلاسه بنیاد آیت الله حق شناس با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی و پایدار، تقویت هویت و مهارت محوری دانش آموزان با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان در جهرم به بهره برداری رسید.

خیر مدرسه ساز این شهرستان، ۸۵ میلیارد تومان برای ساخت این مدرسه هزینه کرده و مابقی اداره‌کل نوسازی مدارس استان فارس برای تجهیز مدرسه اختصاص داده است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.