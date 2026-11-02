روابط عمومی اداره آموزش‌وپرورش کیش از دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان و فرهنگیان برای حضور در اجتماع بزرگ در میدان حاضر میدان ساحل دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: اجتماع دانش آموزان، امشب دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۱، در میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

حضور پرشور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی جامعه بزرگ آموزش‌وپرورش با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خواهد بود.

اداره کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان و اداره آموزش‌وپرورش کیش از فرهنگیان برای حضور در این اجتماع دعوت کردند.