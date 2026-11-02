وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هزار و ۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلان در ۲ سال گذشته تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی افزود: ۴۶ دانشگاه تاکنون وارد فرایند تحویل و اختصاص زمین برای مسکن به تعاونی‌های دانشگاهی و دانشگاهیان، از جمله استاد و کارمند، شده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پنج دانشگاه زمین مورد نیاز را تخصیص داده‌اند و پنج دانشگاه نیز در آخرین مرحله قرار دارند؛ یعنی ابلاغ زمین به ذی‌نفعان مسکن. سایر دانشگاه‌ها نیز در حال انجام این فرایند هستند.

سیمایی با اشاره به تحول در ساخت خوابگاه‌های متأهلان گفت: زمانی که آغاز به کار کردیم، چیزی حدود ۹۷۰ واحد خوابگاه متأهلان بیشتر نداشتیم، در حالی که نیاز چندین برابر این میزان است. در دو سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلین را تحویل دادیم و هم‌اکنون بیش از ۶ هزار واحد در دست ساخت داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره خدمات رفاهی دانشجویان گفت: مسائل و خدمات رفاهی دانشجویان نیز بسیار مهم است. در سال گذشته ۲.۲ هزار میلیارد تومان وام به دانشجویان دولتی و غیر دولتی اعطا شده است.

سیمایی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه آزاد نیز اگر اطلاعات دانشجویی خود را در سامانه «پامتک» ثبت کنند تا دانشجو محسوب شوند، حتماً تسهیلات و وام‌های دانشجویی به آنها نیز اختصاص خواهد یافت.