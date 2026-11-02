به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای مسیرهای این راهپیمایی بزرگ ضد استکباری را روز چهارشنبه ۱۳ آبان در تبریز به این شرح اعلام کرد:

۱. مسیر شماره ۱: چهارراه آبرسانی ـ چهارراه شهید بهشتی (منصور) ـ میدان ساعت

۲. مسیر شماره ۲: خیابان عباسی ـ پل قاری ـ میدان دانشسرا ـ میدان شهدا ـ میدان ساعت

۳. مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد ـ میدان فلسطین (گجیل) ـ میدان نماز ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت

۴. مسیر شماره ۴: نصف‌راه ـ میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۵. مسیر شماره ۵: میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۶. مسیر شماره ۶: خیابان ۱۷ شهریور ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۷. مسیر شماره ۷: خیابان ارتش جنوبی ـ چهارراه باغشمال ـ میدان ساعت

۸. مسیر شماره ۸: چهارراه مارالان ـ میدان فدک ـ شهید منتظری ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت