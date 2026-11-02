در نشست هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد، پرونده ۲۶ مددجوی محکوم مالی جرائم غیرعمد برای بهره‌مندی از حمایت‌های این ستاد بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد با حضور اعضای هیئت امنا و به میزبانی دادگستری استان یزد برگزار شد و در آن، پرونده ۲۶ مددجوی محکوم مالی جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات مربوط به حمایت از آنان به امضای اعضا رسید.

محمدعلی شاه‌حسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد هفت‌ماهه ستاد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با مشارکت خیران و نیکوکاران و حمایت‌های ستاد مردمی دیه، زمینه آزادی ۱۶۴ مددجوی محکوم مالی جرائم غیرعمد فراهم شده است.

وی با اشاره به مجموع بدهی یک‌هزار و ۳۸۷ میلیارد تومانی این مددجویان افزود: از این میزان، یک‌هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان از طریق گذشت رضایت‌مندانه شکات، پذیرش دادخواست اعسار و آورده مددجویان تأمین شده و ۳۹ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های خیران و نیکوکاران از طریق ستاد مردمی دیه و تسهیلات بانک‌های عامل پرداخت شده است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد همچنین با اشاره به آغاز چهارمین سال اجرای پویش «مهر فاطمی» با شعار «زندان جای مادران نیست» همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، هدف از اجرای این پویش را آزادی مادران و زنان زندانی جرائم غیرعمد عنوان کرد.

شاه‌حسینی با قدردانی از مشارکت هیئت‌های مذهبی، خیران، صاحبان کسب‌وکار و مردم نیک‌اندیش استان در این پویش گفت: همراهی مردم در سال جاری نیز زمینه آزادی تعدادی از مادران و زنان زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرده است.

وی همچنین از همکاری صداوسیمای استان یزد در اطلاع‌رسانی و معرفی این پویش قدردانی کرد و پخش تیزر‌های تلویزیونی و زیرنویس‌های اطلاع‌رسان را در جلب مشارکت خیران و گسترش این حرکت خداپسندانه مؤثر دانست.

در ادامه این نشست، موضوع برگزاری آیین‌های گلریزان پیش‌رو نیز بررسی شد و پس از قرائت پرونده‌های ۲۶ مددجوی واجد شرایط از سوی مدیر و کارشناسان نمایندگی ستاد دیه استان، مصوبات مربوط به حمایت از این مددجویان به تأیید و امضای اعضای هیئت امنا رسید.