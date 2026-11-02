با پایان یافتن عملیات بازسازی، آسیب‌های ناشی از فرسودگی و رطوبت موزه مفاخر استان مرکزی، معروف به عمارت تاریخی خاکباز رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی از پایان عملیات مرمت و بازسازی موزه مفاخر (عمارت تاریخی خاکباز) خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف صیانت از اصالت معماری بنا، رفع آسیب‌های ناشی از فرسودگی و رطوبت و بهبود شرایط نگهداری و بازدید از این اثر ارزشمند تاریخی به انجام رسیده است.

حسین محمودی افزود: این عملیات مرمتی مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و بهسازی را شامل شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رفع خطر در قسمت زیر سقف تراس، تراشیدن اندود‌های فرسوده، لکه‌گیری و رنگ‌آمیزی تمامی بخش‌های داخلی بنا و همچنین دفع رطوبت در قسمت شیروانی اشاره کرد.

او گفت: مرمت در‌های فرسوده، زدودن دوده و آلودگی از سطوح چوبی و اجرای رنگ‌آمیزی مجدد آنها، پاک‌سازی کامل ستون‌های پیرامونی بنا از لایه‌های آلودگی و کثیفی، مرمت شیشه‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح بوده است.

محمودی ابراز داشت: همچنین، ناودانی‌های بنا با استفاده از ورق‌های گالوانیزه مرمت و اصلاح شد و مسیر هدایت آب از قسمت فوقانی نیز مورد بازگشایی قرار گرفت تا از تجمع و نفوذ آب و بروز آسیب‌های احتمالی به بخش‌های مختلف ساختمان جلوگیری شود. همچنین رنگ‌آمیزی و سامان‌دهی بخش‌های فلزی بنا نیز به انجام رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از بنا‌های تاریخی و فرهنگی استان ابراز داشت: موزه مفاخر استان مرکزی به‌عنوان یکی از مکان‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی، علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های معماری خاص، یادآور جایگاه والای مفاخر و مشاهیر این سرزمین است و نگهداری شایسته از چنین مجموعه‌هایی نیازمند برنامه‌ریزی، مرمت اصولی و توجه مستمر است.