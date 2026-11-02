۲ متهم به سرقت ۱۶۳ گرم طلا،یک کیلو نقره و ۱۰۰میلیون تومان وجه نقد از گاو صندوق یک خانه در خواف دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی خواف گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت طلا از یک خانه مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان خواف، پیگیری موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ جواد خرسند افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و انجام بررسی های تخصصی، موفق به شناسایی ۲ متهم در این زمینه شدند و با هماهنگی مقام قضایی آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در تحقیقات تخصصی به سرقت ۱۶۳گرم طلا، یک کیلوگرم نقره و ۱۰۰میلیون تومان وجه نقد از داخل گاو صندوق خانه شاکی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خواف خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.