کتاب سجده بر موج‌ها، اثر داستانی و مستند درباره زندگی شهید سید مصطفی خادمی، در مراسمی با حضور جمعی از اهل فرهنگ، نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم نقد و بررسی کتاب سجده بر موج‌ها که با حضور جمعی از فعالان حوزه فرهنگ برگزار شد، نویسنده اثر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای قم، این کتاب را نخستین تجربه خود در عرصه نویسندگی معرفی کرد.

خانم سارا تقی‌زاده، نویسنده کتاب، در این نشست با تبیین محتوای اثر اظهار داشت: قهرمان این داستان، نوجوان ۱۷ ساله‌ای است که از شهر قم برای مقابله با دشمن بعثی راهی جبهه‌های جنگ حق علیه باطل می‌شود.

وی همچنین به محوریت دوم داستان اشاره کرد و افزود: روایت کتاب، به‌صورت موازی با زندگی دختر جوانی پیش می‌رود که دچار بحران روحی شده و با مطالعه زندگینامه شهید سید مصطفی خادمی، تحولی در نگرش و زندگی خود رقم می‌زند.

کتاب سجده بر موج‌ها با رویکردی تلفیقی از مستند و داستانی، حاصل تلاش کنگره شهدای استان قم است که با همکاری انتشارات کتاب مسجد مقدس جمکران منتشر شده است.