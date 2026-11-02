مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از ثبت بارش باران در تمام شهرستان‌های استان و اجرای عملیات ریزش‌برداری در ۴۶ نقطه از محور‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی باز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ادارات تابعه و پایش دوربین‌های مرکز مدیریت راه‌ها، در شبانه‌روز گذشته بارندگی در هر ۱۳ شهرستان استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در این مدت ۶۴ راهدار با ۳۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، ریزش‌برداری از جاده‌ها را در ۴۶ نقطه انجام دادند و پایداری ارتباط در شبکه راه‌های استان حفظ شد.

مدیرکل راهداری ایلام افزود: تیم‌های عملیاتی با هماهنگی پلیس راه در نقاط مختلف مستقر هستند و پایش مستمر مسیر‌ها را برای رفع مشکلات احتمالی دنبال می‌کنند؛ همچنین همه دستگاه‌های امدادی و راهداری با آمادگی کامل در جاده‌ها حاضرند تا تردد مردم با وقفه مواجه نشود.

دشتی‌پور با تأکید بر اولویت ایمنی کاربران جاده‌ای و باز نگه‌داشتن شریان‌های ارتباطی استان خاطرنشان کرد: هم‌وطنان می‌توانند پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

بر پایه پیش‌بینی هواشناسی، سامانه بارشی کنونی تا اواخر وقت امروز دوشنبه به‌صورت پراکنده فعال است و از روز چهارشنبه سامانه جدیدی وارد استان می‌شود که تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

استان ایلام با وسعت ۲۰ هزار کیلومتر مربع، دارای ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، هزار و ۴۸ کیلومتر راه اصلی، ۲۲۶ کیلومتر راه فرعی و هزار و ۹۳۴ کیلومتر راه روستایی است و شرایط کوهستانی آن، پایش مستمر برای ایمن‌سازی را ضروری می‌کند.