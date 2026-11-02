به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید نیلی در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان گفت: امسال بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مرحله استانی شرکت کردند که از این میان، ۴۰ گروه متشکل از ۲۸۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

در این نشست حمید نیلی، دبیر اجرایی هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان، با اشاره به تجربه برگزاری گروهی مسابقات در دوره گذشته اظهار کرد: یکی از مزیت‌های نسبی جشنواره مدهامتان، برخورداری از ساختار گروهی و کانونی است که با رویکرد مسجد به‌عنوان پایگاه قرآنی پیوند دارد. بر همین اساس، از دوره گذشته مسابقات با رویکردی جدید و در قالب گروه‌های شش‌نفره برگزار شد.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی نخستین تجربه برگزاری گروهی مسابقات افزود: پس از اختتامیه دوره گذشته، جلسه‌ای با حضور داوران و جمعی از مسئولان ستاد‌های استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار و دغدغه‌ها و آسیب‌های احتمالی این شیوه مورد بررسی قرار گرفت.

نیلی ادامه داد: پس از این نشست، فعالیت شورای سیاست‌گذاری هجدهمین دوره جشنواره آغاز شد و طی جلسات متعدد، سیاست‌ها و چارچوب‌های اجرایی دوره جدید تدوین شد. فراخوان جشنواره نیز پس از نهایی شدن، در اختیار استان‌ها قرار گرفت و مراحل اجرایی و داوری بر اساس آن پیش رفت.

دبیر اجرایی هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان با اشاره به استقبال گسترده از این دوره گفت: امسال بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مرحله استانی به رقابت پرداختند و پس از طی مراحل داوری، ۴۰ گروه با مجموع ۲۸۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزایش ۳۵ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته را قابل توجه دانست و افزود: این رشد نشان می‌دهد که رویکرد گروهی جشنواره و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مساجد توانسته است زمینه مشارکت گسترده‌تر نوجوانان و جوانان را فراهم کند.

نیلی با بیان اینکه مدهامتان صرفاً یک مسابقه قرآنی نیست، تصریح کرد: در کنار رقابت‌های قرآنی، تلاش کردیم این جشنواره را به یک رویداد فرهنگی و هنری تبدیل کنیم، رویدادی که در آن گروه‌های متشکل از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، متناسب با رویکرد مسجد به‌عنوان پایگاه قرآنی، به تولید آثار گروهی در رشته‌های مختلف هنری می‌پردازند.

وی ادامه داد: در این بخش، رشته‌هایی همچون تواشیح، قصه‌گویی قرآنی و سایر فعالیت‌های هنری مرتبط با مفاهیم قرآن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در حوزه کتابت و نقاشی آیات قرآن نیز زمینه فعالیت گروهی فراهم شده است تا مفاهیم قرآنی در قالب‌های متنوع هنری به مخاطبان عرضه شود.

دبیر اجرایی هجدهمین دوره جشنواره مدهامتان با اشاره به یکی از تجربه‌های موفق دوره گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته، اثر نقاشی یک دختر ۹ ساله از شهر یزد با موضوع روز قدس مورد توجه قرار گرفت و به‌عنوان پوستر این مناسبت در سطح کشور منتشر شد. این اثر، بازتاب نگاه و برداشت یک کودک از مسئله روز قدس بود که با برگزاری مراسم رونمایی در شهر یزد مورد تقدیر قرار گرفت.

نیلی همچنین از توجه ویژه به تجلیل از چهره‌های قرآنی در هجدهمین دوره جشنواره خبر داد و گفت: امسال از دو شخصیت قرآنی تجلیل می‌شود که معرفی و فعالیت‌های آنان با محوریت جریان‌سازی قرآنی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در مساجد انجام شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه این دوره به حوزه رسانه و اصحاب رسانه افزود: با توجه به مأموریت‌های تعریف‌شده برای ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در چارچوب قرارگاه ملی مسجد و تأکید بر تقویت حوزه رسانه مسجد، امسال از ظرفیت رسانه‌ای برای انعکاس فعالیت‌های جشنواره نیز بهره گرفتیم.

نیلی ادامه داد: در همین راستا، از دو مجموعه که در برگزاری و همراهی با جشنواره نقش داشتند، درخواست شد سفرنامه تصویری خود از حضور در همدان را در قالب آثار کوتاه سه تا چهار دقیقه‌ای تولید کنند. این آثار مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان آن معرفی شدند.

دبیر اجرایی هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان با قدردانی از مسئولان استان همدان، به‌ویژه استاندار این استان، اظهار کرد: سال گذشته همدان میزبان شایسته‌ای برای این رویداد قرآنی بود و امیدواریم امسال نیز با توجه به کیفیت متفاوت برنامه‌ها، شاهد اتفاقات ارزشمند و جریان‌ساز قرآنی در این استان باشیم.