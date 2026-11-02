وزارت امور خارجه چین از سفر ژای جون، فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه، به جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و عمان در ماه جاری میلادی خبر داد.

فرستاده ویژه چین طی دو هفته آینده به ایران، عمان و عربستان سفر می‌کند

فرستاده ویژه چین طی دو هفته آینده به ایران، عمان و عربستان سفر می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد ژای جون این سفر‌ها را در دو بازه زمانی اوایل و اواسط ماه نوامبر انجام خواهد داد. مائونینگ همچنین از سفر نمایندگان ویژه دیگر چین به کشور‌های آفریقایی خبر داد که نشان‌دهنده گسترش تحرکات دیپلماتیک پکن در مناطق درگیر بحران است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین هدف از این سفرها، رایزنی با مقام‌های سه کشور و تلاش برای توقف درگیری‌ها، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگرداندن طرف‌های درگیر به میز مذاکرات است.