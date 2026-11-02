مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه توان مالی بالاتر، مصرف نامتعارف گاز را توجیه نمی‌کند، گفت: مدیریت نکردن مصرف، منجر به قبض‌های سنگین و محدودیت‌های گازی می‌شود.

هوشنگ صیدایی، مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: صاحبان قبض‌های میلیاردی اگر در مصرف نامتعارف گاز اصلاح رفتاری نداشته باشند با محدودیت‌های گازی هم مواجه می‌شوند و صرفا پرداخت قبض جریمه پایان کار نیست.

وی با اشاره به صدور قبض‌های میلیاردی تصریح کرد: دو گروه به صدور این قبض‌ها معترض بودند. یک دسته صاحبان خانه‌های بزرگ و لوکس که بررسی‌های کارشناسی ما نشان داد مصرف گازشان نامتعارف بوده و قبض جریمه متناسب با مصرف آنهاست. گروه دوم، اما مربوط به فصل گرم و منازلی بودند که چیلر در خانه داشتند.

مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: طبق مصوبه جدید هیئت وزیران جریمه گروه دوم بخشیده و قبضشان اصلاح شد.