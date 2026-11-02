تمامی کارکنان و مأموران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هنگام مراجعه به منازل و واحدهای مسکونی، موظف به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و پوشیدن لباس فرم مشخص شرکت هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد : از شهروندان درخواست می‌شود پیش از هرگونه همکاری، ارائه اطلاعات یا فراهم کردن امکان دسترسی به تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، حتماً کارت شناسایی مأموران را بررسی کنند.

همچنین در صورت مراجعه افراد فاقد کارت شناسایی معتبر یا لباس فرم سازمانی، از ورود آنان به منزل خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ (حوادث و اتفاقات آبفا) گزارش کنند.