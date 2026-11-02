به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات زیرسازی معابر این مجموعه مسکونی با هدف ایجاد دسترسی مناسب و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای سکونت شهروندان آغاز شده است. در این مرحله اقداماتی شامل تسطیح و هموارسازی مسیرها، کوبش و متراکم‌سازی خاک، اجرای شیب‌بندی و سیستم زهکشی برای هدایت آب‌های سطحی، پیش‌بینی مسیر عبور کابل‌ها و کانال‌های تأسیساتی و همچنین جدول‌گذاری و احداث پیاده‌رو‌ها در دستور کار قرار دارد. این اقدامات زمینه لازم را برای اجرای آسفالت و پوشش نهایی معابر فراهم می‌کند. اجرای این عملیات نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های دسترسی، تسهیل تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دارد و زمینه را برای تسریع در روند اجرای مراحل بعدی طرح‌های عمرانی و آماده‌سازی مجموعه برای سکونت فراهم می‌سازد.