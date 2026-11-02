وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از محوطه شهر سوخته و کاروانسرای جمال‌آباد شهرستان میانه، دستور آغاز کاوش‌ها و مطالعات باستان‌شناسی در محوطه شهر سوخته را صادر و بر واگذاری کاروانسرای جمال‌آباد به سرمایه‌گذار با محوریت ایجاد اشتغال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از محوطه شهر سوخته، با بررسی وضعیت این محوطه تاریخی، دستور انجام کاوش‌های باستان‌شناسی، لایه‌برداری و مطالعات تخصصی را صادر کرد.

این محوطه در بخش کاغذکنان شهرستان میانه و در مجاورت شهرک صنعتی آقکند قرار دارد و بر اساس شواهد فرهنگی به‌دست‌آمده از سطح زمین، آثار سفالی آن به دوره اسلامی میانه تعلق دارد.

پراکندگی قطعات سفال با گونه‌های مختلف ساخت و تزئین، از جمله سفال‌های ساده، کنده‌کاری‌شده، لعاب‌دار و نقاشی‌شده، از جمله شواهد قابل بررسی در مطالعات آینده این محوطه است.

محوطه شهر سوخته با شماره ۲۶۷۱۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

صالحی‌امیری همچنین در بازدید از کاروانسرای جمال‌آباد، بر ضرورت تعیین تکلیف بهره‌برداری از این بنای تاریخی و واگذاری آن به سرمایه‌گذار با رویکرد اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی روستا تاکید کرد.

این کاروانسرا در مسیر تاریخی زنجان به میانه و در داخل روستای جمال‌آباد قرار دارد و از بنا‌های دوره صفوی با طرح چهارایوانی و حیاط مرکزی است که به شاه‌عباس دوم منسوب شده و با شماره ۶۱۵۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، در تشریح وضعیت کاروانسرا اعلام کرد که چند مرحله عملیات مرمتی در بنا انجام شده و اقدامات مربوط به استحکام‌بخشی، رطوبت‌زدایی و عایق‌کاری آن به انجام رسیده است.

به گفته او، بررسی‌های فنی انجام‌شده نشان می‌دهد بنا از نظر سازه‌ای با مشکل اساسی روبه‌رو نیست، اما آزادسازی حریم پیرامونی آن همچنان ضرورت دارد.

در برنامه پیشنهادی بهره‌برداری از کاروانسرا، ایجاد هتل بوتیک، عرضه و معرفی صنایع‌دستی و برگزاری جشنواره‌های محلی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی بر استفاده از نیروی کار جوان و ظرفیت انسانی روستای جمال‌آباد در بخش‌های مختلف این مجموعه تاکید کرد و خواستار آن شد که درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بنا در مسیر توسعه روستا و منطقه هزینه شود.

بر این اساس، اشتغال ساکنان محلی و بازگشت منافع حاصل از احیای بنا به جامعه پیرامونی، از محور‌های اصلی واگذاری و بهره‌برداری از این کاروانسرای تاریخی خواهد بود.