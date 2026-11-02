به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مجتبی ذنوبی، در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات پنج سال اخیر کمیته امداد امام در حوزه هوشمندسازی گفت: در سال ۱۴۰۰ سامانه «سها» با حضور رئیس‌جمهور شهید رئیسی رونمایی شد و طی این پنج سال، ۴۷ گروه خدمت که شامل ۱۲۰ خدمت خرد می‌شود، برای جامعه هدف الکترونیکی شده است.

وی افزود: پیش از این، مددجویان برای دریافت خدمات باید به‌صورت حضوری به دفاتر امداد در استان‌ها مراجعه می‌کردند، اما اکنون با ایجاد زیرساخت سامانه سها، نیازمندان می‌توانند با ارائه چند قلم اطلاعات هویتی از جمله نام، کد ملی، شماره تلفن و کد پستی، فرآیند استحقاق‌سنجی را طی کنند و متناسب با نتیجه، از خدمات معیشتی یا حمایتی بهره‌مند شوند یا در صورت عدم استقلال، به فرد ذی‌حق‌تر ارجاع داده شوند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات کمیته امداد با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با ۳۳ دستگاه و دریافت ۷۷ وب‌سرویس گفت: این وب‌سرویس‌ها، از جمله اطلاعات ثبت احوال، پایگاه رفاه دولت و وزارت دفاع، دقت شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات را افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که برای خدماتی مانند جهیزیه، استعلام از ثبت احوال به‌صورت برخط انجام می‌شود و نیازی به ارائه مدارک نیست. همپچنین هر مددکار کارت اختصاصی دارد و درخواست‌های مددجویان از همان طریق ثبت و بررسی می‌شود و پس از تأیید، نیازمند بدون مراجعه حضوری می‌تواند درخواست خود را رصد و خدمت موردنظر را دریافت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت حمایت و معیشت کمیته امداد هستند، گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۲۷ میلیون درخواست در سامانه ثبت شده که بیش از ۳۰ درصد آن توسط خود مددجویان انجام شده است؛ همچنین حدود ۳۰ درصد جامعه هدف را سالمندان تشکیل می‌دهند که یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفرند و افرادی که امکان دسترسی به سامانه و اینترنت را ندارند، از طریق مراکز نیکوکاری، دفاتر پیشخوان و مددکاران خدماتشان ثبت می‌شود.

ذنوبی کاهش زمان ارائه خدمات و حرکت سازمان به سمت چابکی را از دستاورد‌های این سامانه دانست و افزود: بر اساس ارزیابی سالانه دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات، کمیته امداد در میان ۱۶۸ دستگاه، برای سومین سال متوالی رتبه دوم را کسب کرده و در میان دستگاه‌های پرمخاطب با بیش از ۲۴ فرایند، رتبه اول را به دست آورده است؛ همچنین در شاخص دولت شفاف، سه سال متوالی رتبه اول با امتیاز ۱۰۰ را کسب کرده که برای خیرین و کمک‌کنندگان اهمیت زیادی دارد. تمام تراکنش‌های مالی از آغاز درخواست تا پرداخت در سامانه‌ها ثبت می‌شود و خیران می‌توانند در پنجره واحد دولت مشاهده کنند که به چه کسی، به چه میزان و در چه سرفصلی کمک شده است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات کمیته امداد درباره برنامه‌های آینده گفت: این نهاد در چند سال آینده به سمت «سازمان پلتفرمی» حرکت می‌کند که سطحی بالاتر از هوشمندسازی است و در آن همه خدمات یکپارچه و هماهنگ می‌شوند؛ در همین راستا پلتفرم «مهراد» برای اتصال نیازمندان به سکو‌های ارائه خدمات حمایتی و اشتغال طراحی شده است. بر اساس سند اقتصاد دیجیتال، تکلیف شده است که تا سال ۱۴۰۷ سهم نیازمندان در اقتصاد دیجیتال تأمین شود. در سامانه سها یک مرحله پیش رفته‌ایم و مددجو به‌جای تحویل دستی اسناد، مدارک را در سامانه بارگذاری می‌کند؛ اما در سازمان پلتفرمی با استفاده از ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی، نیاز شناسایی و تأیید می‌شود و فرد بدون نیاز به سند، خدمت را دریافت می‌کند.

ذنوبی هدف نهایی همه این اقدامات را حفظ کرامت و توانمندسازی جامعه هدف عنوان کرد و گفت: در خود سامانه امکان ارسال نقطه‌نظرات و پیشنهادات وجود دارد و پس از هر خدمت، پیامکی برای نظرسنجی ارسال می‌شود؛ در صورت نارضایتی، دلیل آن دریافت و پیگیری می‌شود. علاوه بر این، سامانه رسیدگی به شکایات به سامانه سها متصل است و سامانه ۱۴۹۸ نیز برای ثبت اعتراضات مددجویان فعال است. خدمات ارائه‌شده با تأییدیه وزارتخانه مربوطه انجام می‌شود و صرفاً محدود به فضای مجازی نیست.