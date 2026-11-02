شهردار منطقه ۲ تبریز از اجرای فرهنگسرا و خانه سلامت حلما در شمس‌آباد با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: عملیات تکمیل و محوطه‌سازی این مجموعه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عباس هاشمی اظهار کرد: فرهنگسرا و خانه سلامت حلما شمس‌آباد با هدف توسعه امکانات فرهنگی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای استفاده نوجوانان و جوانان از اوقات فراغت و همچنین بهره‌مندی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی در حال احداث است.

وی با اشاره به بازدید از روند اجرای طرح به همراه معاونان و مدیران منطقه افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و در یک طبقه احداث می‌شود و اجرای آن بر عهده معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ است.

هاشمی با بیان اینکه نماکاری و کف‌سازی این طرح به پایان رسیده است خاطرنشان کرد: عملیات تکمیل و محوطه‌سازی فرهنگسرا و خانه سلامت حلما شمس‌آباد در حال اجرا است.