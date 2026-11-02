وزیر آموزش و پرورش گفت: شکل‌گیری این انجمن و پرداختن به تکریم مفاخر، کار ارزشمندی است که جایش به‌شدت در نظام آموزشی کشور خالی بود؛ لذا از نگاه خلاقانه و ارزشمند تمامی استادان و دست‌اندرکاران این حوزه صمیمانه سپاسگزارم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این انجمن پاسخگوی یک نیاز و جای خالی مهم در نظام آموزشی کشور است، از تلاش‌ها و حمایت‌های مفاخر، پیشکسوتان و ارکان دولت از حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کرد.

علیرضا کاظمی، امروز در مراسم افتتاحیه «انجمن تکریم مفاخر تعلیم‌و‌تربیت» با محوریت بزرگداشت یاد و خاطره شهید کمال خرازی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ اساتید، پیشکسوتان و شخصیت‌های فرزانه حوزه تعلیم و تربیت حضور در این محفل علمی و فرهنگی را مایه افتخار دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تجلیل از چهره‌های ماندگار عرصه آموزش و تربیت کشور، اظهار کرد: شکل‌گیری این انجمن و پرداختن به تکریم مفاخر، کار ارزشمندی است که جایش به‌شدت در نظام آموزشی کشور خالی بود؛ لذا از نگاه خلاقانه و ارزشمند تمامی اساتید و دست‌اندرکاران این حوزه صمیمانه سپاسگزارم.

کاظمی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، و نقش‌آفرینی مؤثر چهره‌های برجسته در پشتیبانی از دستگاه تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: ما در دولت همواره از همراهی و حمایت‌های ارزشمند بهره‌مند بوده و نگاه ویژه‌ای به توسعه و تعالی آموزش و پرورش وجود دارد که امیدواریم با ادامه دعای خیر بزرگان و اساتید، بتوانیم امانت‌دار خوبی برای این حوزه باشیم و شرمنده این نسل فرزانه نشویم.