جمعی از کشاورزان، گندم‌کاران، معتمدان، جوانان و مسئولان محلی مشکلات خود را با استاندار سمنان در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در ادامه سفر‌های شهرستانی و دیدار‌های مردمی، با مردم شهر‌های آرادان و کهن‌آباد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار مردمی که در مساجد جامع شهرستان آرادان و شهر کهن آباد برگزار شد، جمعی از کشاورزان، گندم‌کاران، معتمدان، جوانان و مسئولان محلی، مشکلات و مطالبات خود را به‌صورت چهره‌به‌چهره با استاندار در میان گذاشتند.

تامین و مدیریت آب کشاورزی، پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستان آرادان، تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر رویکرد مردم‌داری دولت و لزوم حضور میدانی مدیران در بین مردم گفت: مشکلات حوزه آب کشاورزی شهرستان آرادان به‌صورت ویژه با همکاری جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای بررسی و برای فصل کشت آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات گندم‌کاران افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان از اولویت‌هاست و از طریق دستگاه‌های متولی در سطح استان و ملی با جدیت پیگیری می‌شود.

استاندار سمنان درباره کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستان آرادان نیز دستور داد فرمانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیاز واقعی دستگاه‌ها را احصا و برای جذب و جابه‌جایی نیرو اقدام کند.