رزمایش سراسری «جانفدایان ایران» در مهاباد با حضور پرشور طوایف و عشایر غیور منطقه برگزار شد؛ رویدادی که به اذعان ارشد نظامی و اجرایی استان، نمادی روشن از وحدت اقوام، ناامیدی دشمنان و تعهد سنگین مسئولان به خدمت‌رسانی بی‌دریغ است.

رزمایش «جانفدایان ایران» در مهاباد؛ تجلی باشکوه وحدت اقوام و وفاداری به میهن

رزمایش «جانفدایان ایران» در مهاباد؛ تجلی باشکوه وحدت اقوام و وفاداری به میهن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این رزمایش باشکوه که با حضور اقشار مختلف مردم و عشایر غیور (به‌ویژه عشایر سلحشور منگور) در مهاباد برگزار شد، جلوه‌ای ناب از همبستگی ملی و پیوند عمیق اقوام با آرمان‌های نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در جریان این رزمایش، حضور آگاهانه و منسجم طوایف را پیامی کوبنده و روشن به بدخواهان نظام دانست که بار دیگر نقشه‌های شوم دشمنان در تفرقه‌افکنی میان اقوام ایرانی را خنثی کرد.

همچنین محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با تجلیل از این حضور پرشور، تأکید کرد که چنین حمایتی از سوی مردم، مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش خدمتگزاران برای تلاش مضاعف و گره‌گشایی از مشکلات منطقه می‌گذارد.

اجرای سرود‌های حماسی، حرکات منظم و اقتدارآفرین رزمی، و همچنین رژه خودرویی و موتوری از دیگر بخش‌های تماشایی این رزمایش در مهاباد بود که طراوت و شور خاصی به فضای شهر بخشید.