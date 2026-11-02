به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جواد پورسجاد از رفع تصرف و آزادسازی اراضی ساحلی در زیباکنار، چونچنان، خشک اسطلخ، منطقه حفاظت شده پارک ملی بوجاق به مساحت ۲۶۰ هزار متر مربع و ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی و انفال و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در نوار ساحلی انجام شده است.

وی افزود: باتوجه به تاکیدات رئیس کل دادگستری گیلان مبنی بر صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی و در پی گزارش‌های مردمی و پایش میدانی، اراضی ساحلی واقع در سه روستای بخش لشت‌نشا که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با دستور قضایی و تعامل یگان‌های اجرایی آزاد و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس حوزه قضایی بخش لشت‌نشا با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تصرف در نوار ساحلی و اراضی ملی و حریم منابع طبیعی گفت: حفظ انفال و حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

جواد پورسجاد گفت: این اقدام با هدف صیانت از نوار ساحلی، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تضمین دسترسی آزاد مردم به منابع طبیعی انجام شده و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رفع تصرف‌های غیرقانونی در اراضی ساحلی این بخش با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های اجرایی، از هرگونه تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال جلوگیری خواهد کرد.