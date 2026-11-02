

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای کمیته انضباطی به این شرح است:



استقلال خوزستان: ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی بابت تأخیر در ورود به زمین و عدم هماهنگی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با شمارتماشاگران حاضر در ورزشگاه

شمس‌آذر قزوین: ۲۰ میلیون تومان جریمه بابت تأخیر در ورود به زمین مسابقه

خیبر خرم‌آباد: ۲۰ میلیون تومان جریمه بابت سوءرفتار تیمی

علیرضا قدیری، مربی گل‌گهر سیرجان: دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بابت بدرفتاری در قبال مقام رسمی

سپاهان: ۵۰ میلیون تومان جریمه بابت نقض اصول کلی رفتار و عدم هماهنگی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه

چادرملو اردکان: ۱۵۰ میلیون تومان جریمه بابت پرتاب بطری آب و سردادن شعار‌های موهن علیه مقام رسمی مسابقه

استقلال: ۱۱۰ میلیون تومان جریمه بابت پرتاب بطری آب و استفاده از مواد دودزا توسط تماشاگران

پرسپولیس: ۵۰ میلیون تومان جریمه بابت نقض اصول کلی رفتار و عدم هماهنگی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با شمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه

فولاد خوزستان: ۲۰ میلیون تومان جریمه بابت تأخیر در ورود به زمین مسابقه در نیمه دوم