مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۱۰ تیم برتر علمی این سازمان به مرحله کشوری این لیگ علمی خبر داد.

اعزام دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله کشوری لیگ علمی نوپایا

اعزام دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله کشوری لیگ علمی نوپایا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرگرد مصطفی گلستانی فر، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان گفت: به همت سازمان بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده شهر یاسوج، حوزه بسیج دانش آموزی حضرت رقیه (س) بهمئی، مدیران مدارس دبیرستان دوره دوم شهید بهشتی یاسوج، دبیرستان دوره اول شهید بهشتی یاسوج و دبیرستان دوره دوم هاجر شهرستان بهمیی، ۱۰ تیم برتر علمی استان به مرحله کشوری لیگ علمی نوپایا اعزام شدند.

گلستانی فر افزود: لیگ علمی نوپایا از ویژه برنامه‌های علمی و ملی سازمان بسیج دانش آموزی در کشور است که تیم‌های برتر علمی دانش آموزی از سراسر کشور در سطح شهرستانی، استانی و کشوری هر ساله به رقابت می‌پردازند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ۱۰ تیم برتر علمی استانی راه یافته به مرحله کشوری در مرحله نهایی این مسابقات که از ۱۰ تا ۱۲ آبان در تهران برگزار می‌شود شرکت کردند.