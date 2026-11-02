بیش از ۸۰۰ قطعه بلبل خرما در آبادان از قاچاقچیان کشف و امروز در نخلستان‌ها رها سازی شد. این پرنده ها برای فروش به قاچاقچیان در آنسوی مرزها به دام افتاده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به گفته مدیر اداره حفاظت از محیط زیست با شناسایی تله های چکارچیان و قاچاقچیان پرنده های بومی و غیر بومی در جنوب غرب خوزستان افزون بر ۸ هزار پرنده امسال به دامان محیط زیست باز گردانده شده‌اند.

رضا جاوید افزود: امروز هم بیش از ۸۰۰ قطعه بلبل خرما کشف شده از قاچاقچیان پرنده در نخلستان‌های آبادان رها سازی شد.

وی با بیان اینکه هر قطعه از این پرندگان بومی در کشور‌های حوزه خلیج فارس به مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان هم فروخته می‌شود خاطر نشان کرد: برخی از این پرندگان توسط قاچاقچیان به خریداران غیرمجاز در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به بیش از ۸ میلیارد تومان فروخته می‌شود.

همچنین بیست تله شکار پرندگان در آبادان و خرمشهر همزمان با فصل بازگیری تخریب شد و سه متخلف در آبادان شناسایی، دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.