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بمناسبت روز ملی مازندران مراسم جشنی در شهرستان عباسآباد به میزبانی کلارآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بمناسبت روز ملی مازندران؛ مراسم جشنی در شهرستان عباسآباد به میزبانی کلارآباد برگزار شد.
شورمیج دبیر برگزاری این مراسم گفت: مراسم جشن روز ملی مازندران در مدرسه دخترانه شهید نوربخش مراد کلاری کلارآباد برگزار شد و برای آشنایی دانش آموران با فرهنگ و سنتهای قدیمی مردم و دانشآموزان، نمایشگاهی از وسایل قدیمی، غذاهای سنتی، صنایعدستی و مشاغل خانگی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.
الیاسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد ضمن تاکید بر برگزاری این آیین ملی در مدارس گفت: مراسم گرامیداشت روز ملی مازندران همچنین در مدارس، روستاها و شهرهای عباسآباد، سلمانشهر وکلارآباد با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، اقشار مختلف مردم، دانشآموزان، خانوادهها و هنرمندان برگزار شد و در این مراسم بر اهمیت حفظ و پاسداشت فرهنگ بومی و آداب و رسوم مازندران تاکید شد.
فرماندار شهرستان عباسآباد بر ضرورت ترویج فرهنگ بومی و محلی مازندران و حفظ آداب و رسوم این خطه تأکید کرد.
ساسان کابلی در مراسم بزرگداشت هفته مازندران، خواستار توجه بیشتر به حفظ و ترویج فرهنگ بومی و محلی، بهویژه گویش مازندرانی، در میان نسل جوان و نوجوان شد.
وی همچنین بر ضرورت احیای آداب و رسوم محلی و گسترش استفاده از گویش بومی در ادارات و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و حفظ این میراث فرهنگی را نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه دانست.