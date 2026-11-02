به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بمناسبت روز ملی مازندران؛ مراسم جشنی در شهرستان عباس‌آباد به میزبانی کلارآباد برگزار شد.

شورمیج دبیر برگزاری این مراسم گفت: مراسم جشن روز ملی مازندران در مدرسه دخترانه شهید نوربخش مراد کلاری کلارآباد برگزار شد و برای آشنایی دانش آموران با فرهنگ و سنت‌های قدیمی مردم و دانش‌آموزان، نمایشگاهی از وسایل قدیمی، غذا‌های سنتی، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

الیاسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد ضمن تاکید بر برگزاری این آیین ملی در مدارس گفت: مراسم گرامیداشت روز ملی مازندران همچنین در مدارس، روستا‌ها و شهر‌های عباس‌آباد، سلمانشهر وکلارآباد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و هنرمندان برگزار شد و در این مراسم بر اهمیت حفظ و پاسداشت فرهنگ بومی و آداب و رسوم مازندران تاکید شد.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد بر ضرورت ترویج فرهنگ بومی و محلی مازندران و حفظ آداب و رسوم این خطه تأکید کرد.

ساسان کابلی در مراسم بزرگداشت هفته مازندران، خواستار توجه بیشتر به حفظ و ترویج فرهنگ بومی و محلی، به‌ویژه گویش مازندرانی، در میان نسل جوان و نوجوان شد.

وی همچنین بر ضرورت احیای آداب و رسوم محلی و گسترش استفاده از گویش بومی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و حفظ این میراث فرهنگی را نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه دانست.