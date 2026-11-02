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یک دوچرخه سوار به عشق شهدای دانش آموز، از مزار حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان تا گلزار شهدای میناب را رکاب زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حافظ صادقی گرجان، بازنشسته صدا و سیما و ۴۹ ساله اهل اردبیل است که از سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، سفر چند مرحلهای خود را به دور ایران آغاز کرده است.
صادقی گفت: تاکنون ۳۱ استان را به مسافت نه هزار و ۸۰۰ کیلومتر رکاب زده است.
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وی افزود: بعد از حدود ۱۰ هزار کیلومتر رکاب زنی در مدت شش روز، با شعار ماکان فرزند ایران، به میناب رسید.