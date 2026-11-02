به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حافظ صادقی گرجان، بازنشسته صدا و سیما و ۴۹ ساله اهل اردبیل است که از سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، سفر چند مرحله‌ای خود را به دور ایران آغاز کرده است.

صادقی گفت: تاکنون ۳۱ استان را به مسافت نه هزار و ۸۰۰ کیلومتر رکاب زده است.

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وی افزود: بعد از حدود ۱۰ هزار کیلومتر رکاب زنی در مدت شش روز، با شعار ماکان فرزند ایران، به میناب رسید.