با هدف ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ۸ تانکر آب بهداشتی و هزار و ۸۶۱ جلد کتاب به کتابخانه‌های مناطق کم‌آب استان سمنان اختصاص یافت.

اختصاص تانکر آب و کتاب به مناطق کمتر برخوردار سمنان

اختصاص تانکر آب و کتاب به مناطق کمتر برخوردار سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: این طرح با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف منابع آبی و هم‌زمان تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی در مناطق دارای تنش آبی اجرا می‌شود.

وی هزینه اجرای این طرح را بالغ بر ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : ۸ تانکر آب بهداشتی در کتابخانه‌های منتخب مستقر خواهد شد و یک‌هزار و ۸۶۱ جلد کتاب را هم برای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان به ۲۵ کتابخانه منتخب استان اختصاص دارد.

سعید دهقان‌لو، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف را در توسعه فضا‌های کتابخانه‌ای، تأمین امکانات و افزایش سرانه مطالعه ضروری دانست.