معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات جنگی، امنیت غذایی کشور و تأمین کالا‌های اساسی به طور کامل حفظ شده است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در سخنانی با اشاره به جایگاه نزدیک امنیت غذایی و امنیت ملی کشور‌ها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات و صنایع وابسته، در سطح بسیار بالا و مناسبی از امنیت غذایی قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز مبتنی بر روش‌های علمی و با تکیه بر نقش کلیدی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، به دنبال تحقق امنیت غذایی پایدار است.

دیپلماسی فعال غذایی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای

وی با تأکید بر اینکه تحقیقات کاربردی بازوی محرک تولید داخل است، افزود: در کنار ظرفیت‌های داخلی، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فاکتور مؤثری در تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود. ایران روابط بسیار مطلوبی با کشور‌های همسایه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون بریکس، شانگهای، اتحادیه اوراسیا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) دارد تا از این بستر‌ها برای تقویت هرچه بیشتر امنیت غذایی مردم بهره‌برداری کند.

خنثی سازی تحریم‌ها و جنگ‌ها با اتکا به توان داخلی

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: هم‌مطلع هستید که هم‌زمان با تحریم‌های ظالمانه، یک‌جانبه و غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط جنگی تحمیل‌شده، تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی مردم همواره در دستور کار ثابت دولت قرار داشته و کشور در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی نداشته است.

پیگیری حقوقی تحریم‌کنندگان در مجامع بین‌المللی

غریب‌آبادی در عین حال تأکید کرد: اینکه توانسته‌ایم بر مشکلات غلبه کنیم و کمبودی نداشته باشیم، هرگز رافع مسئولیت متجاوزان، بانیان و مجریان تحریم‌های ظالمانه نیست و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را از لحاظ حقوقی و در سطح بین‌المللی قطعا پیگیری خواهد کرد.