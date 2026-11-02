رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی از صدور هشدار نارنجی خبر داد و گفت: فعالیت سامانه بارشی در کلیبر و نیمه شرقی استان تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان آغاز شده و تا اواخر وقت سه‌شنبه ۱۲ آبان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، مه و کاهش دید همراه است افزود: منطقه اثر این مخاطره کلیبر و نیمه شرقی آذربایجان‌شرقی خواهد بود.

امیدفر با اشاره به پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی گفت: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبراهه‌ها، اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل و لغزندگی محور‌های مواصلاتی از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، بارش تگرگ، سیلابی شدن مسیل‌ها و افزایش تردد و تراکم در حاشیه و بستر رودخانه‌ها را از دیگر پیامد‌های این سامانه عنوان کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، خواستار پرهیز از سفر‌های غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی شد.

امیدفر پاک‌سازی و بازگشایی کانال‌ها و آبروها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی را از دیگر اقدامات ضروری برای کاهش خسارت‌های احتمالی برشمرد.