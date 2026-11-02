سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به آذربایجان‌شرقی از طرح گردشگری آلاداغلار میانه بازدید کرد و گفت: این مجموعه طبیعی ظرفیتی راهبردی و ملی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصاد منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجموعه گردشگری آلاداغلار میانه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین طرح های گردشگری طبیعت‌محور شمال‌غرب کشور، در مرحله نخست در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و با زیربنایی بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۰ مترمربع طراحی شده است. این طرح با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال، ظرفیت پذیرش روزانه ۸۰۰ تا ۲ هزار گردشگر را دارد و پیش‌بینی می‌شود برای ۸۳ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. توسعه مرحله دوم این مجموعه نیز در محدوده‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.

بر اساس طرح تفصیلی مصوب، این مجموعه در قالب الگویی یکپارچه از فضاهای اقامتی، خدماتی، فرهنگی و تفریحی ساماندهی شده است. اردوی نخست گردشگری با امکاناتی نظیر پارکینگ، واحدهای اقامتی، کافه و رستوران، گاراژ و سوئیت‌های قابل حمل، سایت‌های بوم‌گردی، کمپ دوم، رصدخانه و فضای آموزشی رصد آسمان، آمفی‌تئاتر روباز و سایت‌های ویژن، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح ملی به شمار می‌رود، ترکیبی که آلاداغلار را به مقصدی چندمنظوره برای گردشگری علمی، طبیعت‌گردی، فرهنگی و خانوادگی بدل می‌کند.

صالحی‌امیری در جریان این بازدید، شهرستان‌های میانه و ترکمانچای را برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی دانست و تاکید کرد: بهره‌گیری هوشمندانه و نظام‌مند از این مزیت‌های سرزمینی، می‌تواند این منطقه را به یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری کشور و الگویی موفق از پیوند حفاظت از میراث طبیعی با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار تبدیل کند.