به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: مجله "پژوهش آب ایران"، در تمامی رشته‌های آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه‌های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست آبی، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب‌های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته آنها، مقالات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تائید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند.

کریمی افزود: انواع مقالات قابل چاپ در نشریه شامل پژوهشی بنیادی، کاربردی، مروری و نظری است.