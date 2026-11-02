یک دستگاه سنجش آلودگی هوا با هدف پایش مستمر کیفیت هوا، بررسی وضعیت آلاینده‌ها و صیانت از سلامت ساکنان مناطق مسکونی پیرامون کارخانه سیمان شیراز مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری شیراز با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، را در مجاورت کارخانه سیمان شیراز مستقر کرد. این اقدام با هدف پایش مستمر کیفیت هوا، بررسی وضعیت آلاینده‌ها و صیانت از سلامت ساکنان مناطق مسکونی پیرامون این کارخانه انجام می‌شود.

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت نظارت بر کیفیت هوای شهری، اعلام کرد : به دلیل قرارگیری بافت‌های مسکونی در خیابان‌های مجاور کارخانه سیمان، پایش دقیق این محدوده ضرورت دارد.

وی افزود : استقرار این دستگاه، امکان رصد تغییرات غلظت آلاینده‌ها و دستیابی به داده‌های کارشناسی درباره وضعیت زیست‌محیطی منطقه را فراهم می‌کند.

خوشبخت تصریح کرد: داده‌های به‌دست‌آمده از این پایش، مبنای تحلیل‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات مؤثر و اقدامات پیشگیرانه خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد که حفاظت از سلامت شهروندان و کاهش مخاطرات محیط‌زیستی از اولویت‌های مدیریت شهری است و در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های پایش و تقویت نظارت بر کانون‌های آلاینده از سوی شهرداری دنبال می‌شود.