به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مراد دوستمحمدیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت : این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های مهارتی، حمایت از تولیدات دانش‌آموزی و پیوند آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با بازار کار، در بلوار قدس سمنان برپا شده و هنرجویان ۲۲ هنرستان در رشته‌های مختلف، تازه‌ترین دستاوردها، محصولات و توانمندی‌های مهارتی خود را در معرض دید و عرضه عموم قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در نظام تعلیم و تربیت افزود: چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی استعداد‌های دانش‌آموزان، تقویت روحیه کارآفرینی، کسب تجربه عملی و آشنایی هنرجویان با نیاز‌های واقعی بازار کار فراهم می‌کند.