به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد آقامیری ، در خصوص به کارگیری متروباس‌ها در تهران گفت: سال‌ها پیش یک نمونه از این وسیله نقلیه را به شهر آوردیم. البته نوع آن متفاوت و دیزلی بود. تردد و رفت‌وآمد آن را در شهر بررسی کردیم و مشخص شد که برای گردش در خیابان‌ها هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. این وسیله نقلیه تست شده و بررسی‌های فنی و اجرایی آن نیز انجام شده است.

وی افزود: وقتی قرار است خدمتی در شهر به مردم ارائه شود، برخی نمی‌توانند ارائه این خدمت به مردم را ببینند و تحمل کنند و نیت خیرخواهانه‌ای هم ندارند. تذکرهایی که در این زمینه داده می‌شود، در حالی است که متروباس هیچ مشکلی برای تردد در شهر و گردش در معابر ایجاد نمی‌کند.

آقامیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرحهای عمرانی شهر تهران گفت: هفته آینده بخش بعدی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام را افتتاح می‌کنیم. همچنین تقاطع و زیرگذر چوب‌تراش نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: نزدیک به ۱۴ طرح داریم که تا پایان سال، مرحله‌به‌مرحله افتتاح می‌شوند و جزئیات آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر دو طرح داریم که به‌زودی افتتاح می‌شوند و زمان افتتاح آن‌ها نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.