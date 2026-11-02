تالار صنعتی و معدنی بورس کالا امروز دوشنبه (۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵)، میزبان عرضه ۱۰۷ هزار و ۲۷۵ تن شمش بلوم و ۲۰ هزار و ۶۰ تن ورق گرم B است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات عرضه محصولات فولادی در بورس کالای ایران نشان می‌دهد امروز در مجموع ۱۲۷ هزار و ۳۳۵ تن شمش بلوم و ورق گرم B روی تابلو عرضه شد.

در بخش شمش بلوم، ۲۲۵ تن محصول با سایز ۱۲۰ و قیمت پایه ۷۳۴ هزار و ۲۳۸ ریال عرضه شد.

همچنین ۷۷۵ تن شمش بلوم سایز ۱۲۵ با قیمت پایه ۷۴۵ هزار و ۲۱۷ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

بیشترین حجم عرضه شمش بلوم به سایز ۱۵۰ اختصاص داشت؛ به‌طوری‌که ۱۰۶ هزار و ۲۷۵ تن از این محصول با قیمت پایه ۷۴۹ هزار و ۳۹۲ ریال روی تابلو رفت.

در گروه محصولات تخت نیز ۲۰ هزار و ۶۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۳۸ ریال عرضه شد.