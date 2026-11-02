رویداد سرمایه‌گذاری «ادونچر کرمانشاه» با هدف معرفی ظرفیت‌های کسب‌وکار‌های فناور، تسهیل ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران و تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در غرب کشور به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رویداد سرمایه‌گذاری «ادونچر کرمانشاه» با هدف معرفی ظرفیت‌های کسب‌وکار‌های فناور، تسهیل ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران و تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در غرب کشور، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان، دانشگاهیان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش صنعت در دانشگاه رازی برگزار شد.

تأکید رئیس دانشگاه رازی بر نقش دانشگاه در توسعه جامعه دانش‌بنیان

دکتر جمال فتح‌اللهی، رئیس دانشگاه رازی، در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مجموعه‌های همکار، حضور تیم‌ها و فعالان نوآوری از استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اقتصادی غرب کشور دانست و با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش، تجربه کارآفرینی و سرمایه اظهار داشت: رویداد‌هایی از این دست فرصتی فراهم می‌کنند تا پژوهشگران با نیاز‌های واقعی بازار آشنا شوند، سرمایه‌گذاران ظرفیت‌های اقتصادی ایده‌های علمی را شناسایی کنند و کارآفرینان مسیر تبدیل راهکار‌های نوآورانه به محصولات و خدمات قابل عرضه را بهتر بشناسند.

رئیس دانشگاه رازی با اشاره به شعار محوری این دانشگاه، «اخلاق محور، پیشرو در تحقق جامعه دانش‌بنیان»، تصریح کرد: جامعه دانش‌بنیان جامعه‌ای است که در آن دانش در تصمیم‌گیری‌ها نقش محوری داشته باشد، تولید و ارائه خدمات از پژوهش و نوآوری بهره‌مند شود و آثار پیشرفت علمی در کیفیت زندگی مردم نمایان باشد. تحقق چنین جامعه‌ای مستلزم ارتباط مستمر و اثربخش دانشگاه با مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های اجتماعی است.

دانشگاه باید بتواند دانش را به حل مسائل واقعی جامعه پیوند دهد

دکتر فتح‌اللهی افزود: دانشگاه باید بتواند دانش را به حل مسائل واقعی جامعه پیوند دهد و زمینه مشارکت بخش‌های مختلف را در این مسیر فراهم کند. رویداد‌هایی مانند «ادونچر کرمانشاه» از جمله بستر‌های عملی تحقق این رویکرد هستند که امکان تعامل میان پژوهشگر، سرمایه‌گذار و کارآفرین را فراهم می‌آورند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های پایدار برای جوانان در غرب کشور خاطرنشان کرد: هر کسب‌وکار توانمندی که در این منطقه شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد، می‌تواند برای دانش‌آموختگان، خانواده‌ها و مجموعه‌های تولیدی فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند. هنگامی که جوانان نتیجه دانش و تلاش خود را در شهر و استان محل زندگی‌شان مشاهده کنند، امید به آینده برای آنان ملموس‌تر خواهد شد.

رئیس دانشگاه رازی، آموزش باکیفیت و پژوهش معتبر را از پایه‌های مأموریت دانشگاه برشمرد و گفت: در کنار این مأموریت‌ها، باید مسیر بهره‌برداری از دانش نیز هموار شود؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگران با مسائل واقعی جامعه مواجه شوند، دانشجویان تجربه کار گروهی و حل مسئله کسب کنند و صنایع بتوانند از ظرفیت‌های علمی دانشگاه بهره‌مند شوند. ارزش این ارتباط زمانی آشکار می‌شود که نتایج آن در ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود زندگی مردم نمود پیدا کند.

ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه؛ پشتوانه توسعه فناوری و کارآفرینی

دکتر فتح‌اللهی با اشاره به فعالیت واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با دانشگاه رازی بیان کرد: این مجموعه‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و صنایع خلاق فعالیت دارند. این تنوع، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری از دانش تخصصی حوزه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی افزود: بسیاری از مسائل و نیاز‌های جامعه، راه‌حل‌های تک‌بعدی ندارند و برای پاسخ‌گویی به آنها باید از دانش حوزه‌های مختلف بهره گرفت. برای مثال، حل یک مسئله در بخش کشاورزی ممکن است به دانش زیستی، ابزار‌های هوشمند، شناخت بازار و مهارت‌های مدیریتی نیاز داشته باشد. دانشگاه جامع می‌تواند با گردآوردن این ظرفیت‌ها، زمینه شکل‌گیری تیم‌های تخصصی و مسئله‌محور را فراهم کند.

رئیس دانشگاه رازی در بخش دیگری از سخنان خود، شناخت دقیق مشتری و نیاز بازار را از الزامات موفقیت کسب‌وکار‌های نوپا دانست و تأکید کرد: تیم‌های فناور باید به‌روشنی مشخص کنند که محصول یا خدمت آنها چه مسئله‌ای را حل می‌کند، مخاطب و مشتری آن چه کسانی هستند، چرا مشتری حاضر است برای آن هزینه کند و چه شواهدی برای اثبات این موضوع وجود دارد. پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر توسعه محصول و مذاکره با سرمایه‌گذاران را شفاف‌تر کند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری نیازمند شناخت و اعتماد متقابل است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران باید امکان ارزیابی توانمندی تیم، وضعیت بازار، مدل درآمدی و مخاطرات طرح را داشته باشند و کارآفرینان نیز لازم است از تجربه، انتظارات و ظرفیت‌های شریک سرمایه‌گذار خود شناخت کافی به دست آورند. شفافیت اطلاعات و تعیین دقیق انتظارات طرفین، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های حرفه‌ای و پایدار را فراهم می‌کند.

دکتر فتح‌اللهی همچنین از سرمایه‌گذاران دعوت کرد با گفت‌وگوی مستقیم با تیم‌های فناور منطقه، علاوه بر بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در زمینه شناخت بازار، توسعه ارتباطات و ارتقای توان مدیریتی کسب‌وکار‌های نوپا نیز نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت حمایت هدفمند دانشگاه از واحد‌های فناور

رئیس دانشگاه رازی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در پشتیبانی علمی و حرفه‌ای از کسب‌وکار‌های فناور گفت: دانش و تجربه استادان در ارزیابی علمی و فنی ایده‌ها و حل مسائل تخصصی می‌تواند به رشد این کسب‌وکار‌ها کمک کند. همچنین ظرفیت رشته‌هایی مانند مدیریت، حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی و سایر حوزه‌های علوم اجتماعی در شناخت بازار، تنظیم روابط حرفه‌ای و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است.

وی در ادامه، چهار محور را به‌عنوان اولویت‌های حمایتی دانشگاه از واحد‌های فناور و شرکت‌های مستقر در زیست‌بوم نوآوری دانشگاه مورد تأکید قرار داد:

نخست؛ تسهیل دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه: واحد‌های فناور باید از فرایند استفاده از آزمایشگاه‌ها، خدمات تخصصی و فضا‌های موردنیاز اطلاع دقیق داشته باشند. شفافیت در این زمینه، امکان برنامه‌ریزی بهتر و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های دانشگاه را فراهم می‌کند.

دوم؛ شفاف‌سازی حقوق و مسئولیت‌های طرفین: موضوعاتی نظیر مالکیت فکری، سهم درآمد، نحوه استفاده از تجهیزات و تعهدات طرفین باید از ابتدای همکاری مشخص شود. تنظیم توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌های شفاف، ضمن صیانت از حقوق دانشگاه، اطمینان بیشتری برای پژوهشگران و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

سوم؛ ارائه حمایت متناسب با نیاز هر تیم: نیاز‌های کسب‌وکار‌های فناور یکسان نیست. برخی تیم‌ها به تکمیل فناوری، برخی به شناخت بهتر بازار و برخی دیگر به مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت و توسعه کسب‌وکار نیاز دارند. بنابراین، حمایت مؤثر مستلزم شناسایی دقیق نیاز‌های هر مجموعه و طراحی مسیر متناسب با آن است.

چهارم؛ پیگیری منظم درخواست‌ها و نتایج: درخواست‌ها و مسائل شرکت‌ها باید از طریق مسئولان مشخص و در بازه‌های زمانی معین پیگیری شوند. هر نشست و تعامل نیز باید با گزارش اقدامات و بررسی میزان پیشرفت همراه باشد تا اعتماد و انگیزه فعالان این حوزه تقویت شود.

وی همچنین همکاری دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی را برای اثربخشی بیشتر این اقدامات ضروری دانست و بر ظرفیت مشترک استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام در توسعه بازار، تبادل تجربه و گسترش همکاری‌های فناورانه تأکید کرد.

ضرورت تداوم ارتباط سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار‌های فناور پس از رویداد

دکتر فتح‌اللهی در بخش دیگری از سخنان خود، تداوم ارتباط میان تیم‌های فناور و سرمایه‌گذاران پس از پایان رویداد را ضروری دانست و پیشنهاد کرد برای مذاکراتی که به مراحل بعدی می‌رسند، مسئول پیگیری، اقدامات موردنیاز و زمان‌بندی گفت‌و‌گو‌های بعدی به‌صورت مشخص تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه مذاکرات ممکن است به سرمایه‌گذاری، همکاری تجاری، اصلاح محصول یا تکمیل اطلاعات و مستندات طرح منجر شود. بنابراین، ضروری است تیم‌ها پس از پایان رویداد بدانند در چه مرحله‌ای قرار دارند و برای ادامه مسیر چه اقداماتی باید انجام دهند. این پیگیری می‌تواند دستاورد‌های رویداد و تلاش برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان را ماندگارتر کند.

رئیس دانشگاه رازی کارآفرینی را فرایندی مبتنی بر یادگیری مستمر، کار گروهی، پذیرش نقد و اصلاح تصمیم‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد که کسب‌وکار‌های نوآور و فناور در غرب کشور بتوانند با تکیه بر دانش، خلاقیت و همکاری مؤثر، محصولاتی باکیفیت و رقابت‌پذیر تولید کنند و زمینه اشتغال و پیشرفت نیروی انسانی منطقه را فراهم آورند.

وی تأکید کرد: تحقق جامعه دانش‌بنیان از مسیر اقدامات عملی، پژوهش‌های مسئله‌محور، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری مؤثر میان دانشگاه و صنعت امکان‌پذیر است و دانشگاه رازی وظیفه دارد ظرفیت‌های علمی و انسانی خود را در خدمت توسعه منطقه و ساختن آینده‌ای مبتنی بر دانش، نوآوری و اشتغال قرار دهد.

رئیس دانشگاه رازی در خاتمه ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، سرمایه‌گذاران، استادان، تیم‌های فناور و تمامی مجموعه‌های مشارکت‌کننده، ابراز امیدواری کرد تعاملات شکل‌گرفته در این رویداد به همکاری‌های پایدار، تصمیم‌های مؤثر و ایجاد فرصت‌های تازه برای جوانان و اقتصاد غرب کشور منجر شود.

تأکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر توسعه همکاری‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در غرب کشور

در این مراسم، مهندس حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در سخنانی ضمن قدردانی از دانشگاه رازی و مجموعه‌های برگزارکننده این رویداد، بر اهمیت شکل‌گیری همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه اقتصاد و فناوری تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری منطقه‌ای این برنامه و میزبانی کرمانشاه از تیم‌های فناور استان‌های ایلام و کردستان اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعاملات منطقه‌ای، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان استان‌های غربی کشور باشد.

مهندس رستم‌زاد با اشاره به اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام افزود: این استان‌ها از ظرفیت‌های مشترکی در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، کشاورزی، دامپروری، حمل‌ونقل و پشتیبانی برخوردارند و همچنین موقعیت مرزی آنها فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه مبادلات اقتصادی با کشور همسایه فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به توسعه منطقه‌ای تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان استان‌های غربی و سایر استان‌های زاگرس‌نشین می‌تواند با ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره‌های ارزش، زمینه‌ساز رشد و تحول اقتصادی در سطح منطقه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را از الزامات توسعه و رقابت‌پذیری اقتصادی دانست و گفت: امروزه برخورداری از علم، فناوری و توانمندی‌های نوآورانه، یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت اقتصادی کشورهاست و استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر نیرو‌های جوان، متخصص و نخبه را در عرصه تولید و صنعت فراهم کند.

مهندس رستم‌زاد با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارتاپ‌ها در پیوند میان دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: زمانی صنعت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کند که ارتباط مستمر و هدفمندی میان دانش و فناوری از یک‌سو و ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی از سوی دیگر برقرار شود. شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند حلقه اتصال این دو بخش باشند و زمینه بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان‌های غربی کشور، ورود شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها به حوزه‌هایی همچون گردشگری، کشاورزی، صنعت، تجارت، بازرگانی، حمل‌ونقل و... را ضروری دانست و افزود: توسعه فعالیت این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تحول در شیوه‌های سنتی فعالیت اقتصادی منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه، با اشاره به وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان اظهار کرد: فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان در سال گذشته به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت) رسیده است؛ رقمی که بنا بر آمار ارائه‌شده، با ارزش فروش محصولاتی مانند گندم در بخش کشاورزی استان قابل مقایسه است.

مهندس رستم‌زاد این آمار را نشان‌دهنده ظرفیت اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دانست و تأکید کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند در کنار بخش‌های سنتی اقتصاد، نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنعتی، افزایش تولید و تحول ساختار اقتصادی استان و منطقه ایفا کنند.

وی برگزاری رویداد‌هایی نظیر ادونچر کرمانشاه را فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه، تسهیل ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران و تقویت همکاری‌های بین‌استانی دانست و خاطرنشان کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی و ایجاد هماهنگی و هم‌پوشانی میان ظرفیت‌های استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام و دیگر استان‌های زاگرس‌نشین، می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه و شتاب‌بخشی به تحولات منطقه‌ای را فراهم کند.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی؛ زمینه‌ساز گسترش کسب‌وکار‌های فناور

همچنین در این مراسم، مهندس امیرعلی نورنیا، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه، با خیرمقدم به حاضران، دانش، خلاقیت، نوآوری و توانایی تبدیل ایده به ارزش اقتصادی را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشور‌ها و مناطق مختلف دانست.

وی با اشاره به نقش راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی اظهار داشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز صرفاً یک زیرساخت فنی نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری کسب‌وکار‌های خلاق، افزایش بهره‌وری، توسعه بازار‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی به شمار می‌رود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان پرداخت و گفت: در ۱۲ شهر استان، خدمات مبتنی بر فیبر نوری برای کسب‌وکار‌ها و منازل فراهم شده و تاکنون حدود ۵۱ هزار مشترک به شبکه فیبر نوری با قابلیت دسترسی به اینترنت فوق‌پرسرعت متصل شده‌اند.

مهندس نورنیا با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی افزود: برنامه توسعه ارتباطات به مناطق شهری محدود نشده و با همکاری مجموعه‌های مرتبط، اتصال روستا‌های بالای ۲۰ خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر یک‌هزار و ۶۸۵ روستای استان به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و میزان اتصال در این بخش به حدود ۹۶ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در نقاط مختلف استان، مستلزم برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی مناسب است؛ زیرساختی که با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتور‌های ارتباطی در حال توسعه و تکمیل است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه همچنین پیشنهاد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در عراق را مطرح کرد و خواستار پیگیری این موضوع با محوریت وزارت ارتباطات و مشارکت دانشگاهیان، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پارک‌های علم و فناوری شد. وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقلیم کردی در توسعه تعاملات فناورانه و اقتصادی تأکید کرد.

مهندس نورنیا در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری رویداد ادونچر را فرصتی برای شناسایی و ارتقای طرح‌های نوآورانه دانست و اظهار داشت: در این فرآیند، ایده‌ها با راهنمایی منتور‌ها و طی مراحل مختلف ارزیابی و اصلاح می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرند و زمینه ارتباط مؤثر میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود.

ضرورت شکل‌گیری تعامل و اعتماد در زیست‌بوم نوآوری

در ادامه این رویداد، مهندس محمدصادق سبحانی، مدیرعامل شتاب‌دهنده تریگ‌آپ، با اشاره به اهمیت تداوم برگزاری رویداد‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه و سایر استان‌های غرب کشور، از برگزارکنندگان، حامیان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و سرمایه‌گذاری منسجم اظهار داشت: توسعه یک زیست‌بوم نوآوری موفق، صرفاً با حضور مجموعه‌ای از بازیگران و نهاد‌های مختلف محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد تعامل مؤثر میان سرمایه انسانی، جریان سرمایه، زیرساخت‌ها، دانش و فناوری و سایر اجزای این زیست‌بوم است.

مدیرعامل شتاب‌دهنده تریگ‌آپ افزود: در یک زیست‌بوم نوآوری پویا، بازیگران متعددی از جمله صاحبان استعداد و ایده، مربیان، منتورها، ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی، رسانه‌ها، نهاد‌های دولتی، سرمایه‌گذاران و زیرساخت‌های فناورانه نقش‌آفرینی می‌کنند. موفقیت این زیست‌بوم در گرو تعامل و هم‌افزایی میان این اجزاست و فعالیت جزیره‌ای هر یک از این بخش‌ها نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.

مهندس سبحانی با تأکید بر نقش نهاد‌های واسط و مجموعه‌های تسهیل‌گر در این زمینه خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مجموعه‌های فعال در حوزه شتاب‌دهی و توسعه کسب‌وکار، ایفای نقش واسط میان بازیگران مختلف، تسهیل تبادل اطلاعات، کاهش هزینه‌های ارتباطی و ایجاد اعتماد میان صاحبان فناوری و سرمایه‌گذاران است.

مدیرعامل شتاب‌دهنده تریگ‌آپ با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی انجام‌شده در جریان این رویداد گفت: جلسات منتورینگ و دریافت بازخورد‌های تخصصی به تیم‌ها کمک کرده است تا ظرفیت‌های خود را بهتر شناسایی کنند و برای معرفی طرح‌هایشان به سرمایه‌گذاران آمادگی بیشتری به دست آورند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد و پیگیری تعاملات ایجادشده پس از آن، به جذب سرمایه برای کسب‌وکار‌های مستعد استان منجر شود و زمینه تداوم چنین برنامه‌هایی در کرمانشاه و سایر استان‌های کشور فراهم آید.

شایان ذکر است؛ رویداد سرمایه‌گذاری «ادونچر کرمانشاه» با هدف شناسایی و توانمندسازی تیم‌ها، شرکت‌ها و واحد‌های فناور مستعد و فراهم‌سازی زمینه ارتباط مؤثر آنها با سرمایه‌گذاران، از هفته سوم مردادماه سال جاری آغاز شد و امروز به ایستگاه پایانی ششمین دوره رسید.

در این رویداد، تیم‌ها و کسب‌وکار‌های فناور از استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام پس از ثبت‌نام، در مجموعه‌ای از برنامه‌های توانمندسازی شامل کارگاه‌های آموزشی، جلسات تخصصی منتورینگ و ارائه‌های آزمایشی شرکت کردند. این برنامه‌ها با شرکت ۱۸۰ تیم و با هدف ارتقای آمادگی کسب‌وکارها، ارزیابی ظرفیت‌های فنی و اقتصادی و شناسایی طرح‌های مستعد جذب سرمایه صورت گرفت.