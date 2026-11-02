به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی شکایت شهروند رشتی و گزارش بازرسان صنعت، معدن و تجارت گیلان مبنی بر تخلف متصدی یک مشاور املاک در این شهر با دریافت هزینه اضافی و رعایت نکردن مقررات صنفی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی در رشت ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف متصدی مشاور املاک را اثبات و علاوه بر احقاق حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: همچنین مسئول شعبه، به دلیل اجرا نکردن مقررات صنفی از سوی متهم، ۴۰ میلیون ریال دیگر هم به جریمه نقدی اضافه و در مجموع، وی را به پرداخت ۷ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال محکوم کرد.