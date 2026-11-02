به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، بهرامی اعتبار این طرح را ۳۷۰ میلیارد ریال دانست و افزود: با اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ خانوار بهره‌بردار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی افزایش راندمان مصرف آب، کاهش تلفات و هدر رفت منابع آبی، بهبود بهره‌وری در اراضی کشاورزی و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای افزایش عملکرد محصولات از اهداف این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح منابع آب و خاک، زیربنای امنیت غذایی و پایداری تولید محصولات کشاورزی است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری علاوه بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد روستایی، تثبیت اشتغال و بهبود معیشت کشاورزان و بهره‌برداران خواهد بود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوین آبیاری، اقدامی راهبردی برای صیانت از منابع ارزشمند آب و خاک است و سازمان جهاد کشاورزی استان با توسعه این زیرساخت‌ها، به دنبال افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تنش‌های آبی و تغییرات اقلیمی است.