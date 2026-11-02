به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های استان با حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه خبر داد.

حجت الاسلام علی ناصر افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود و سخنران مراسم در شهر زنجان نیز حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس و از سخنرانان و مبلغین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خواهد بود.

وی با تشریح مسیر‌های راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌ها، شهر‌ها و مناطق مختلف استان، گفت: این مراسم در اغلب نقاط استان از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و راهپیمایی شهر زنجان و سلطانیه ساعت ۹:۳۰ و شهرستان ماهنشان ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

ناصر با اشاره به مسیر‌های راهپیمایی در شهرستان زنجان، افزود: در شهر زنجان، راهپیمایی از چهارراه امیرکبیر تا میدان انقلاب از ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در شهر ارمغانخانه، مسیر راهپیمایی از میدان سردار شهید سلیمانی، روبروی پاسگاه انتظامی تا مسجد امیرالمؤمنین (ع) و در شهر نیک‌پی از مقابل آموزش و پرورش تا مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تعیین شده است که هر دو مراسم ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

ناصر در ادامه به مسیر‌های راهپیمایی در شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: در شهر ابهر، راهپیمایی از چهارراه امام حسین (ع) تا مقابل مسجد جامع از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر هیدج، مسیر راهپیمایی از میدان شهرداری به سمت مسجد صاحب‌الزمان (عج) و در شهر صائین‌قلعه از مقابل مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت میدان شهدای گمنام خواهد بود که هر دو مراسم ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برنامه راهپیمایی در شهرستان خرمدره گفت: مسیر راهپیمایی این شهرستان از میدان حضرت امام حسین (ع) به سمت خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی و چهارراه قائم (عج) تعیین شده است و ساعت حرکت نیز ۱۰ صبح خواهد بود.

وی درباره مسیر‌های راهپیمایی در شهرستان طارم نیز گفت: در شهر آببر، راهپیمایی از میدان امام علی (ع) به طرف مصلای نماز جمعه، در چورزق از خیابان معلم به سمت مسجد امام حسین (ع) و در گیلوان از مسجد جامع بازار به سمت بخشداری گیلوان برگزار می‌شود و ساعت شروع راهپیمایی در این مناطق ۱۰ صبح اعلام شده است.

ناصر در تشریح مسیر‌های راهپیمایی شهرستان ایجرود افزود: در شهر زرین‌آباد، راهپیمایی از مقابل سپاه ناحیه ایجرود به سمت دبیرستان فاطمیه و در شهر حلب از مقابل بخشداری به طرف مسجد جامع برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: زمان آغاز راهپیمایی در هر دو شهر ساعت ۱۰ صبح است.

ناصر با اشاره به مسیر‌های راهپیمایی در شهرستان خدابنده گفت: در شهر قیدار، این مراسم از میدان شهدا به سمت مزار مطهر شهدا، در شهر سجاس از میدان رکن‌الدین سجاسی به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع)، در شهر زرین‌رود از سه راهی همدان به سمت میدان شهید آیت‌الله خامنه‌ای و در شهر گرماب از پارک معلم به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر سهرورد، مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا، در شهر کرسف از میدان شهرداری به سمت مزار مطهر شهدای گمنام و در شهر نوربهار از روبروی شرکت تعاونی به سمت مزار مطهر شهدا خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین درباره مسیر راهپیمایی در بخش دوتپه گفت: در این بخش، راهپیمایی از مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) به سمت مسجد باب الحوائج (ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: زمان آغاز راهپیمایی در شهر‌های قیدار، سجاس، گرماب، سهرورد، کرسف و نوربهار و همچنین بخش دوتپه ساعت ۱۰ صبح و در شهر زرین‌رود ساعت ۱۰:۳۰ صبح خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه به مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان ماهنشان اشاره کرد و گفت: این مراسم در ساعت ۱۰:۳۰ صبح در شهر‌ها و روستا‌های تعیین‌شده برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر ماهنشان، مسیر راهپیمایی از مقابل اداره آموزش و پرورش تا میدان تجمعات شبانه، در شهر دندی از بلوار شهید سردار سلیمانی شهرک کالسیمین تا مزار شهدا و در روستای پری از مقابل مزار شهدا تا مسجد جامع خواهد بود.

ناصر ادامه داد: در روستای انگوران، راهپیمایی از میدان شهید سردار سلیمانی روستا تا مقابل مدرسه شهید شکوری، در روستای قلعه‌جوق سیاه‌منصور از مقابل حسینیه جدید تا مسجد جامع و در روستای قره‌گل از مقابل دبیرستان امام خمینی (ره) تا مسجد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه راهپیمایی در شهرستان سلطانیه گفت: مسیر راهپیمایی در این شهرستان از مقابل مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) تا مزار شهدا تعیین شده و این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

۱۳ آبان نماد ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقطه عطفی برای حرکت ملت بزرگ ایران است که تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در این روز حوادثی بود که هریک به وسعت انقلابی بزرگ در دنیا تاثیرگذار شد.