مسابقات فوتبال تراکتور تبریز و نفتچی ازبکستان و تیم‌های پاختاکور و النصر و رقابت مستقیم دو قهرمان وزنه برداری کشورمان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، فوتبال بین تیم‌های تراکتور تبریز و نفتچی ازبکستان از شبکه ورزش پخش می شود.

این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰، با گزارشگری مجید عابدی پخش می شود.

کسب امتیاز در این دیدار برای تراکتور تبریز بسیار مهم است. تراکتور اگر در این مسابقه موفق به کسب امتیاز نشود، به علت فاصله امتیازی زیاد با رقبای بالای جدول شرایط صعود دشواری خواهد داشت.

در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، دیدار دو تیم پاختاکور و الصر را با گزارشگری عرفان کرمی و زنده از شبکه ورزش پخش می شود.

دو تیم پاختاکو و النصر از ساعت ۱۷:۱۵، به مصاف هم می‌روند.

در چارچوب رقابت‌های جهانی وزنه برداری که به میزبانی کشور چین در حال برگزاری است، پیکار‌های میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند دو نماینده کشورمان در دسته ۸۵ کیلوگرم در قالب برنامه «مثبت ورزش»، از شبکه ورزش پخش می شود.

این پیکارها از ساعت ۱۴:۳۰، با گزارشگری اختصاصی و زنده پخش می‌شود.