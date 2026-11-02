مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی از اتصال روستای «زیوه» ارومیه به اینترنت پرسرعت ۴ G خبر داد و تأکید کرد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور استان با جدیت در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قاسم جلیلی‌نژاد در آیین بهره‌برداری از این پروژه که با حضور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اعتبار هزینه شده برای این سایت نسل چهارم را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های اجرایی در مناطق کوهستانی و پراکنده استان، تصریح کرد که وزارت ارتباطات به دنبال فراهم‌سازی دسترسی عادلانه روستاییان به خدمات دیجیتال و کاهش شکاف ارتباطی شهر و روستاست.

اینترنت پرسرعت در روستا‌ها علاوه بر تسهیل ارتباطات، بستر مناسبی را برای بهره‌مندی ساکنان از خدمات آموزشی، بهداشتی، بانکی و رونق کسب‌وکار‌های دیجیتال فراهم می‌کند.