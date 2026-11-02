نمایش خیابانی «کفش‌ها و بندهایش» به نویسندگی، کارگردانی و بازی محمد زارع‌زاده، هنرمند شهرستان مهریز، به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمایش خیابانی «کفش‌ها و بندهایش» به نویسندگی، کارگردانی و بازی محمد زارع‌زاده، هنرمند شهرستان مهریز، به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان راه یافت. این اثر نمایشی با تلاش و خلاقیت محمد زارع‌زاده، هنرمند توانمند مهریزی، موفق به کسب مجوز حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شد.

زارع‌زاده با وجود معلولیت شدید جسمی و حرکتی، با پشتکار و اراده‌ای تحسین‌برانگیز مسیر فعالیت هنری خود را ادامه داده و توانسته است با خلق این اثر، بار دیگر توانمندی هنرمندان شهرستان مهریز را در عرصه هنر‌های نمایشی به نمایش بگذارد.

این هنرمند پیش از این نیز در جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای تئاتر و همچنین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور داشته و موفق به کسب جوایز و افتخارات متعددی شده است.

راهیابی نمایش «کفش‌ها و بندهایش» به جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، گامی دیگر در مسیر افتخارآفرینی هنرمندان مهریزی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان یزد در سطح ملی و بین‌المللی است.