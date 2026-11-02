با آغاز فصل زراعی جدید و صدور هشدار‌های هواشناسی درباره پدیده «ال‌نینو» و مخاطرات احتمالی آن، معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی استان بوشهر بر ضرورت جدی گرفتن این هشدار‌ها و زیر پوشش بردن محصولات کشاورزی تأکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامعلی حسینی‌پناه با اشاره به اینکه تا کنون ۳۲ محصول بخش کشاورزی در استان زیر پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته به دلیل بروز حوادث قهری طبیعی از جمله طوفان، تگرگ، سیل، خشکیدگی خوشه خرما و همچنین بیماری‌های دام، طیور و آبزیان، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به بهره‌برداران پرداخت شد.

وی با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن حوادث بخش کشاورزی، افزود: بیمه محصولات کشاورزی ساختاری دولتی دارد و بین ۵۰ تا ۸۰ درصد حق بیمه آن مشمول یارانه دولتی می‌شود؛ بنابراین کشاورزان باید پیش از وقوع حادثه و همزمان با شروع کشت، نسبت‌به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند، چرا که خرید بیمه پس از وقوع خسارت، مشمول حمایت نخواهد شد.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی استان بوشهر همچنین از اجرای طرح بیمه فراگیر در راستای اجرای بند ۳ ماده ۳۳ خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۷ محصول از جمله گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، چغندر قند، عدس، دانه‌های روغنی و… مشمول این طرح شده‌اند و حق بیمه آنها به‌طور کامل رایگان و از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

حسینی‌پناه درباره روند اجرای این طرح تصریح کرد: بهره‌برداران باید با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی اطلاعات کشت خود را ثبت کنند تا پس از صحت‌سنجی پیامکی و کارشناسی، بیمه‌نامه آنها قطعی شود.

وی تاکید کرد: ثبت اطلاعات صحیح و واقعی الزامی است، زیرا در صورت وجود مغایرت در بازرسی‌های میدانی، بیمه‌نامه باطل خواهد شد.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی استان بوشهر در خصوص میزان تعهدات صندوق بیمه در محصولات مختلف بیان کرد: حق بیمه رایگان و از سوی دولت پرداخت می‌شود که حداکثر تعهد گندم آبی ۲۲۰ میلیون ریال، گندم دیم ۱۰۰ میلیون ریال، جو آبی ۱۰۰ میلیون ریال و جو دیم ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است و بیمه‌گذاران در صورت بروز خسارت می‌توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی یا دفاتر خدمات بیمه‌ای در شهرستان‌ها و بخش‌ها، درخواست خود را ثبت کنند.