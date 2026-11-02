به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به سمنان گفت: پیش از این نقشه جامع معادن مس، سرب، طلا، روی، زغال سنگ تهیه شده و با توجه به اثر گذاری اقتصادی آهک در تولید سیمان و نیز گچ، تهیه این نقشه برای مصالح ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی، توسعه اکتشافات، افزایش سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی تأکید کرد.

وی همچنین توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را از الزامات تقویت این بخش دانست و بر ضرورت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی برای حل مسائل و مشکلات حوزه معدن تأکید کرد.

نشست تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار سمنان و جمعی از فعالان اقتصادی و معدنی استان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش معدن استان بررسی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های معدنی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در این بخش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این نشست با تأکید بر اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی استان، گفت: سمنان از ظرفیت‌های ارزشمند معدنی برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد‌های اقتصادی استان داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان معدنی افزود: تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی و توسعه فعالیت‌های معدنی در استان فراهم شود.

فرج الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز با تشریح محور‌های تخصصی و اولویت‌دار توسعه بخش معدن، اصلاح نظام حکمرانی معدن و حقوق دولتی، تأمین پایدار سوخت و استمرار فعالیت‌های استخراجی، اصلاح نظام تأمین سوخت و پایداری تأمین تجهیزات معدنی را از جمله موضوعات مهم و اثرگذار در این حوزه برشمرد.

وی همچنین نوسازی ماشین‌آلات و اصلاح مقررات واردات تجهیزات معدنی، رفع تعارضات نهادی و اصلاح فرآیند‌های اکتشاف و بهره‌برداری، تأمین مالی اکتشافات، توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش معادن را از الزامات رونق این بخش دانست.

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان، اصلاح سیاست‌های صادراتی، ارزی و تجاری مواد معدنی، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، حکمرانی آب و محیط زیست، توسعه لجستیک و زیرساخت‌های معدنی و تحول در اکتشافات با هدف ارتقای بهره‌وری ذخایر معدنی را از دیگر اولویت‌های مورد توجه در حوزه معدن عنوان کرد.

در ادامه این نشست، فعالان بخش معدن و اعضای اتاق بازرگانی نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل خود را در زمینه تأمین تجهیزات، سوخت، تسهیلات و سرمایه در گردش، فرآیند‌های اکتشاف و بهره‌برداری و موانع صادراتی مطرح کردند.

استان سمنان با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی و ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه استخراج و فرآوری مواد معدنی، از استان‌های مستعد کشور در توسعه فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود و رفع موانع موجود و تکمیل زنجیره ارزش این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان باشد.