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هرسین با ۴.۳ میلیمتر و پاوه با۴ میلیمتر بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی را در استان کرمانشاه داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه مجموع بارش ۲۴ ساعت گذشته استان کرمانشاه از ۹:۳۰ صبح دیروز تا ۹:۳۰ صبح امروز را اعلام کرد :
زور آوند افزود : در 24 ساعت گذشته ، در هرسین: ۴.۳ میلیمتر
پاوه: ۴ میلیمتر
دینور: ۳.۷ میلیمتر
کرمانشاه: ۳.۲ میلیمتر
بیستون: ۳.۲ میلیمتر
حمیل: ۳.۲ میلیمتر
سرمست-گواور: ۲.۸ میلیمتر
سنقر: ۲.۸ میلیمتر
صحنه: ۲.۵ میلیمتر
اسلام آباد غرب: ۰.۸ میلیمتر
کوزران: ۰.۸ میلیمتر
سومار: ۰.۸ میلیمتر
کنگاور: ۰.۷ میلیمتر
ماهیدشت: ۰.۷ میلیمتر
ثلاثباباجانی: ۰.۴ میلیمتر
گهواره: ۰.۴ میلیمتر
روانسر: ۰.۳ میلیمتر
جوانرود: ۰.۲ میلیمتر
گیلانغرب: ۰.۲ میلیمتر بارش ثبت شده است .