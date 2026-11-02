هرسین با ۴.۳ میلیمتر و پاوه با۴ میلیمتر بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی را در استان کرمانشاه داشتند.

ثبت بیشترین بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته در هرسین و پاوه کرمانشاه

ثبت بیشترین بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته در هرسین و پاوه کرمانشاه



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه مجموع بارش ۲۴ ساعت گذشته استان کرمانشاه از ۹:۳۰ صبح دیروز تا ۹:۳۰ صبح امروز را اعلام کرد :

زور آوند افزود : در 24 ساعت گذشته ، در هرسین: ۴.۳ میلیمتر

پاوه: ۴ میلیمتر

دینور: ۳.۷ میلیمتر

کرمانشاه: ۳.۲ میلیمتر

بیستون: ۳.۲ میلیمتر

حمیل: ۳.۲ میلیمتر

سرمست-گواور: ۲.۸ میلیمتر

سنقر: ۲.۸ میلیمتر

صحنه: ۲.۵ میلیمتر

اسلام آباد غرب: ۰.۸ میلیمتر

کوزران: ۰.۸ میلیمتر

سومار: ۰.۸ میلیمتر

کنگاور: ۰.۷ میلیمتر

ماهیدشت: ۰.۷ میلیمتر

ثلاث‌باباجانی: ۰.۴ میلیمتر

گهواره: ۰.۴ میلیمتر

روانسر: ۰.۳ میلیمتر

جوانرود: ۰.۲ میلیمتر

گیلان‌غرب: ۰.۲ میلیمتر بارش ثبت شده است .