سه عضو باشگاه نفت و گاز گچساران در پی حواشی دیدار هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان مقابل پالایش نفت آبادان، تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی از همراهی این تیم محروم شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اتفاقات و حواشی رخ‌داده پس از پایان مسابقه هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان میان تیم‌های نفت و گاز گچساران و پالایش نفت آبادان، سازمان لیگ اعلام کرد، علی علی‌پور (بازیکن)، سامر قبادی (تدارکات) و سیروس قبادی (سرپرست) تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی، از همراهی باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران در مسابقات آتی محروم هستند.

همچنین جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به‌منظور رسیدگی به اتفاقات پیش‌آمده و دریافت توضیحات مربوطه، روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.