مدیرعامل انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت با تأکید بر ضرورت پاسداشت میراث پیشکسوتان این حوزه گفت: میراث تعلیم و تربیت تنها به کتاب‌ها و اسناد رسمی محدود نمی‌شود، بلکه اندیشه‌ها، تجربه‌ها و اقدامات پیشگامان این عرصه، بخشی از این میراث ارزشمند است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوان حکیم‌زاده در مراسم افتتاحیه انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر کمال خرازی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای میناب، لامرد با بیان اینکه میراث تعلیم و تربیت صرفاً در کتاب‌ها و اسناد رسمی خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: اندیشه‌ها و تجربه‌های پیشگامان تعلیم و تربیت، میراثی گرانقدر است که ضرورت دارد مورد پاسداشت قرار گیرد و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به اهداف تأسیس انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت افزود: این انجمن با هدف پاسداشت، انتقال و اشاعه میراث ارزشمند پیشکسوتان و ایجاد پیوند میان اندیشه‌های نظری و فعالیت‌های عملی در عرصه تعلیم و تربیت شکل گرفته است؛ میراثی که از مدرسه‌سازی و فعالیت‌های هنری در خدمت آموزش و پرورش تا تربیت معلمان و اقدامات خیرخواهانه برای اعتلای تعلیم و تربیت ایران را دربرمی‌گیرد.

مدیرعامل انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت با اشاره به پیشینه تمدنی ایران ادامه داد: ایران عزیز ما در طول اعصار و دوران، به واسطه تمدن شکوهمند ایرانی ـ اسلامی خود به دانایی، دادگری و دلاوری شناخته شده است و قدرت دانش‌بنیان این سرزمین، همواره یکی از عوامل ایستادگی آن در برابر متجاوزان و حفظ استقلال و سربلندی ایران بوده است.

حکیم‌زاده با تأکید بر نقش پیشکسوتان آموزش عمومی در تربیت نسل‌های شایسته برای کشور گفت: ما مدیون پیشکسوتان تعلیم و تربیت هستیم که با ساخت و راه‌اندازی مدارس، تداوم آموزش و اجرای برنامه‌های تربیتی، زمینه پرورش فرزندان شایسته‌ای را در طول تاریخ فراهم کردند تا ایران عزیزمان سربلند و استوار باقی بماند.

وی با بیان اینکه پاسداشت مفاخر تعلیم و تربیت مسئولیتی جمعی است، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با درک این مسئولیت و همراهی همه ظرفیت‌های موجود، این مسیر را دنبال کنیم؛ چراکه این مأموریت صرفاً بر عهده یک انجمن نیست و دانشگاهیان، فرهنگیان و صاحبان صنایع نیز باید در این مسیر دست به دست هم دهند.

مدیرعامل انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت با یادآوری نقش بنیادین معلمان در شکل‌گیری شخصیت و مسیر زندگی افراد گفت: نباید فراموش کنیم هر بزرگ‌مرد یا دولتمردی که توانسته به جامعه خود خدمت کند و فردی مفید باشد، روزی از کلاس اول و به دست یک معلم، آموختن الفبای خرد و دانایی را آغاز کرده است.