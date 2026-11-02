به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید سجاد رضوی در مراسم هفته جهانی سوختگی گفت: در کشور حدود ۳۰۰ هزار سوختگی در سال داریم که ۳۰ هزار نفر بستری می‌شوند و ۳ هزار نفر فوت می‌کنند، ما در مرحله حاد حمایت بیمه‌ای مطلوب است و با پوشش بیمه‌ای هزینه‌های هنگفت پس از درمان می‌تواند کاهش پیدا کند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: ما با این چالش مواجه هستیم که سوختگی بسیار تخصصی و فوق تخصصی شده و پزشکان سطح پایین‌تر در این امور دخیل نمی‌شوند و ما از پتانسیل بالای پزشکان عمومی برای خدمات سوختگی استفاده نمی‌کنیم و ۱۳ مرکز سوختگی سطح ۳ و ۲۳ مرکز سوختگی سطح دو داریم و تخت‌های سوختگی ما نصف استاندارد مطلوب است و کیفیت درمان در استان‌های مختلف متفاوت است و بایستی از ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا خدمات باکیفیت ارائه کنیم.

رضوی با بیان اینکه ما هنوز در بخش‌های سوختگی با عفونت بیمارستانی مواجه هستیم، گفت: باید سامانه‌ای داشته باشیم تا تمام بیماران در این سامانه رصد و پایش شوند و نتیجه درمان و اثربخشی روش‌های درمانی در این سامانه ثبت شود تا بهترین تصمیم‌ها گرفته شود. اغلب چند روز مانده به چهارشنبه سوزی درباره سوختگی حرف می‌زنیم و چشم امیدمان به آتش نشانی و اورژانس است و تعداد مراجعان به مراکز درمانی و تلفات در چهارشنبه سوری در برخی سال‌ها از جنگ بالاتر بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به قدمت بالای مراکز درمانی کشور گفت: ۵۰ درصد بیمارستان‌های ما نا ایمن هستند و بودجه بیش از ۸۰۰ تا ۹۰۰ همت نیاز داریم تا این بیمارستان‌ها نوسازی یا بازسازی شوند و این بیمارستان‌ها پروانه فعالیت ندارند و بودجه کافی هم برای بازسازی و نوسازی نداریم.

رضوی با اشاره به راهبرد پرداخت تشویقی و درآمد مبتنی بر آمار نجات بیماران گفت: در سوختگی یکی از مشکلات در حوزه سوختگی وضعیت نظام پرداخت است و امسال تغییری در نوع پرداخت داشتیم و در این مراکز باید بودجه دوره‌ای باشد تا اگر بیمار نبود بیمارستان بتواند مرگ و میر بیمارستان را اگر به درآمد متصل کنیم و مراکز ضعیف را باید آموزش بدهند تا کیفیت بالا برود و در تلاش هستیم تا تخت‌های سوختگی افزایش پیدا کند.

وی همچنین گفت: ما از مرکز سوختگی در ترکیه بازدید کردیم یک پزشک خانواده و یک جراح بخش را مدیریت می‌کردند و ۲۴ ساعته پاسخ گوی ۶۰ تخت بستری و ۱۵ تخت مراقبت ویژه بودند، در این بخش تمام خدمات تخصصی ارائه می‌شد و بیمار با ۹۰ درصد سوختگی در همان بخش خدمت می‌گرفت چرا که خروج بیمار سوخته از بخش نتیجه‌ای جز عفونت نداشت، ما باید پرداخت را به میزان رضایتمندی بیمار و آمار مرگ و میر متصل کنیم.